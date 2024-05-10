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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» заинтересовалась вингером «Порту»

10 Мая 2024 • 09:25 Комментировать
Порту
...
Боавишта
1 1.17 X 7.30 2 16.00
12.05 22:30

Каталонская «Барселона» положила глаз на вингера «Порту». По информации от издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» хотят приобрести у «драконов» 27-летнего Пепе Акино.

Источник сообщает, что «Барселона» летом намерена пригласить левого вингера. Более приоритетными кандидатами для руководства являются Нико Уильямс из «Атлетика» Бильбао и Дани Ольмо из «РБ Лейпцига». Тем не менее, оба футболиста стоят серьёзных денег, а «Барселона» не может много тратить из-за проблем с финансами.

Отметим, что Пепе в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 6 ассистами в чемпионате Португалии. Бразилец выступает в Европе с 2021 года.

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