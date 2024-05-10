«Барселона» заинтересовалась вингером «Порту»

Каталонская «Барселона» положила глаз на вингера «Порту». По информации от издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» хотят приобрести у «драконов» 27-летнего Пепе Акино.

Источник сообщает, что «Барселона» летом намерена пригласить левого вингера. Более приоритетными кандидатами для руководства являются Нико Уильямс из «Атлетика» Бильбао и Дани Ольмо из «РБ Лейпцига». Тем не менее, оба футболиста стоят серьёзных денег, а «Барселона» не может много тратить из-за проблем с финансами.

Отметим, что Пепе в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 6 ассистами в чемпионате Португалии. Бразилец выступает в Европе с 2021 года.