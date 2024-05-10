Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение

10 Мая 2024 • 07:53 Комментировать

В скором времени будет определено будущее звездных полузащитников мадридского «Реала» Тони Крооса и Луки Модрича.

Как информирует инсайдер Хосе Феликс Диас в своих социальных сетях, все станет известно в ближайшие дни. Президент «королевского» клуба Флоренино Перес запланировал встречу с ветеранами команды, где обсудит с ними будущее. Стоит отметить, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти выступает за сохранение игроков в клубе.

«Реал» на этой неделе вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч турнира пройдет 1 июня на «Уэмбли».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Лука Модрич Тони Кроос ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Плющев: У наших вратарей был хороший сезон в НХЛ Экс-главный тренер сборной России ответил на вопрос, кто может выиграть Кубок Стэнли в 2024 году Плющев: День Победы - праздник со слезами на глазах Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Каменский высказался о вылете «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.05.24 в 22:00
Алавес Алавес
Жирона Жирона
3.45 3.55 2.01
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
07:53 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение
07:23 · Испания. Ла Лига
Канисарес ответил, кто из вратарей «Реала» сыграет в финале Лиги чемпионов
09 Мая
23:18 · Испания. Ла Лига
Хави высоко оценивает талант будущего новичка «Барселоны» Родригеса
22:42 · Испания. Ла Лига
«Жирона» готова арендовать восходящую звезду «Барселоны»
22:28 · Испания. Ла Лига
Стало известно, во сколько обойдётся «Барселоне» трансфер Нико Уильямса
21:41 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ принял решение по арендованному у «Барселоны» Десту
20:40 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» не предложит Хайме Мате новый контракт
20:32 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Мне нравилась игра Дани Алвеса, я беру с него пример» 1
19:23 · Испания. Ла Лига
Чемпион мира подписал контракт с «Барселоной»
19:07 · Испания. Ла Лига
Винисиус высказался о возможности выиграть «Золотой мяч» 1
17:42 · Италия. Серия А
«Наполи» повесил огромный ценник на Хвичу - за игроком следят два суперклуба 8
16:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» сообщил о травме Тчуамени 2
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назван самым дорогим клубом мира 1
15:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» опасается, что Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов 8
15:26 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва готов пойти на сокращение зарплаты ради трансфера в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем