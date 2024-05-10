Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение

В скором времени будет определено будущее звездных полузащитников мадридского «Реала» Тони Крооса и Луки Модрича.

Как информирует инсайдер Хосе Феликс Диас в своих социальных сетях, все станет известно в ближайшие дни. Президент «королевского» клуба Флоренино Перес запланировал встречу с ветеранами команды, где обсудит с ними будущее. Стоит отметить, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти выступает за сохранение игроков в клубе.

«Реал» на этой неделе вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской «Боруссией». Решающий матч турнира пройдет 1 июня на «Уэмбли».