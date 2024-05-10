Канисарес ответил, кто из вратарей «Реала» сыграет в финале Лиги чемпионов

«Наверное, в составе выйдет Тибо Куртуа. Решение будет за Карло Анчелотти, у него есть время наиграть бельгийца, чтобы тот пришел в оптимальную форму. Лунин проводит отличный сезон, но его конкурент – один из лучших в мире. Тренерский штаб полностью верит в Тибо. Думаю, он будет играть с «Боруссией», - передает слова Сантьяго газета Marca.