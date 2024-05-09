Хави высоко оценивает талант будущего новичка «Барселоны» Родригеса

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес в скором времени должен перебраться в «Барселону».

30-летний футболист заключил с «сине-гранатовыми» предварительный контракт, о чём на днях сообщили испанские СМИ. Опорный хавбек пополнит ряды каталонцев в качестве свободного агента. По информации журналиста Тони Хуанмарти, важную роль в переговорах с Родригесом сыграл главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес. Наставник высоко оценивает способности игрока, он лично проводил с ним беседу перед достижением договорённости.

Гидо Родригес выступает за «Бетис» с января 2020 года. В текущем сезоне полузащитник отметился двумя голами и одним ассистом в 27 матчах.