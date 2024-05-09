«Жирона» готова арендовать восходящую звезду «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси интересен «Жироне» .

В четверг каталонцы объявили о продлении контракта с 17-летним футболистом до 2027 года. По информации Sport, новый сезон вундеркинд может провести в другом клубе: в аренде центрбека заинтересована «Жирона», которой предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Впрочем, провернуть такую сделку будет непросто.

Пау Кубарси принял участие в 20 поединках за первую команду «Барселоны» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость перспективного испанца в 25 млн евро.