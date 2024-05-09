Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» готова арендовать восходящую звезду «Барселоны»

09 Мая 2024 • 22:42 Комментировать
Алавес
...
Жирона
1 3.55 X 3.65 2 2.00
Через 22 ч. 31 мин.

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси интересен «Жироне» .

В четверг каталонцы объявили о продлении контракта с 17-летним футболистом до 2027 года. По информации Sport, новый сезон вундеркинд может провести в другом клубе: в аренде центрбека заинтересована «Жирона», которой предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Впрочем, провернуть такую сделку будет непросто.

Пау Кубарси принял участие в 20 поединках за первую команду «Барселоны» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость перспективного испанца в 25 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона трансферы футбола - лето 2024 Пау Кубарси ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Мая
19:18
Прогноз на точный счёт матча Алавес — Жирона Ла Лиги — 10 мая 2024
07 Мая
13:26
«Алавес» - «Жирона»: прогноз и ставки БК Pinnacle
09:56
Мичел: «При Хави «Барселона» действительно играет как топ-клуб» 1
06 Мая
14:33
Мичел хочет сохранить Гарсию и вернуть Ромеу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЛАВЕС ЖИРОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Беллингем назвал двух лучших футболистов, с которыми играл Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Плющев: У наших вратарей был хороший сезон в НХЛ Экс-главный тренер сборной России ответил на вопрос, кто может выиграть Кубок Стэнли в 2024 году Плющев: День Победы - праздник со слезами на глазах Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Каменский высказался о вылете «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.05.24 в 22:00
Алавес Алавес
Жирона Жирона
3.45 3.55 2.01
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Мая
23:18 · Испания. Ла Лига
Хави высоко оценивает талант будущего новичка «Барселоны» Родригеса
22:42 · Испания. Ла Лига
«Жирона» готова арендовать восходящую звезду «Барселоны»
22:28 · Испания. Ла Лига
Стало известно, во сколько обойдётся «Барселоне» трансфер Нико Уильямса
21:41 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ принял решение по арендованному у «Барселоны» Десту
20:40 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» не предложит Хайме Мате новый контракт
20:32 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Мне нравилась игра Дани Алвеса, я беру с него пример» 1
19:23 · Испания. Ла Лига
Чемпион мира подписал контракт с «Барселоной»
19:07 · Испания. Ла Лига
Винисиус высказался о возможности выиграть «Золотой мяч»
17:42 · Италия. Серия А
«Наполи» повесил огромный ценник на Хвичу - за игроком следят два суперклуба 8
16:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» сообщил о травме Тчуамени 2
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назван самым дорогим клубом мира
15:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» опасается, что Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов 8
15:26 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва готов пойти на сокращение зарплаты ради трансфера в «Барселону»
15:04 · Испания. Ла Лига
Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» 3
14:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о продлении контракта с Кубарси, отступные – 500 млн евро официально
Все новости
Рекомендуем