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Стало известно, во сколько обойдётся «Барселоне» трансфер Нико Уильямса

09 Мая 2024 • 22:28 Комментировать
Атлетик Б
...
Осасуна
1 1.45 X 4.30 2 7.40
11.05 22:00

«Барселона» может провернуть подписание вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

21-летний игрок считается одной из главных целей каталонского гранда на предстоящее трансферное окно. Сам Уильямс, по слухам, готов перебраться в «Барселону», но проблемой может стать стоимость потенциальной сделки. По данным Mundo Deportivo, трансфер футболиста сборной Испании обойдётся «сине-гранатовым» примерно в 50 млн евро.

Интерес к Нико Уильямсу также проявляют представители Английской премьер-лиги. В декабре лидер «Атлетика» заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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