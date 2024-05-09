Стало известно, во сколько обойдётся «Барселоне» трансфер Нико Уильямса

«Барселона» может провернуть подписание вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

21-летний игрок считается одной из главных целей каталонского гранда на предстоящее трансферное окно. Сам Уильямс, по слухам, готов перебраться в «Барселону», но проблемой может стать стоимость потенциальной сделки. По данным Mundo Deportivo, трансфер футболиста сборной Испании обойдётся «сине-гранатовым» примерно в 50 млн евро.

Интерес к Нико Уильямсу также проявляют представители Английской премьер-лиги. В декабре лидер «Атлетика» заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до середины 2027 года.