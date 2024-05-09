«Хетафе» не предложит Хайме Мате новый контракт

Грядущим летом пути опытного испанского форварда Хайме Маты и «Хетафе» разойдутся. По информации Mundo Deportivo, команда из пригорода Мадрида не будет предлагать 35-летнему ветерану новое трудовое соглашение. Истекает оно в конце грядущего июня.

Центрфорвард выступает за «Хетафе» уже шесть лет, с лета 2018 года. В сезоне текущем игрок атаки смог забить шесть голов и оформить два ассиста в 34 матчах за клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1 млн евро.

Отметим, что «Хетафе» удалось не вылететь из Примеры в текущем сезоне, клуб занимает 10 место таблицы с 43 баллами.

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