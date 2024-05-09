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Чемпион мира подписал контракт с «Барселоной»

09 Мая 2024 • 19:23 Комментировать

Полузащитник Гидо Родригес уже подписал предварительный контракт с «Барселоной». Об этом в социальных сетях пишет журналист Гастон Эдул.

Родригес станет игроком «Барселоны» с 1 июля – на следующий день после истечения его действующего контракта с «Бетисом».

Стоит сказать, что слухи давно связывали Родригеса с «Барселоной». Появлялась информация об одобрении подписания аргентинца главным тренером «сине-гранатовых» Хави.

Гидо Родригесу 30 лет. В конце 2022 года он выступил со сборной Аргентины на чемпионате мира, который команда выиграла. На том турнире Родригес поучаствовал в одном матче на групповой стадии.

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