Винисиус высказался о возможности выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на разговоры о том, что он может выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Все говорят о «Золотом мяче», но я очень спокоен. Я хочу выиграть с этой командой ещё одну Лигу чемпионов. В этом сезоне я могу добиться больших успехов, а затем – поехать в сборную Бразилии на Кубок Америки. Я всегда сначала думаю о командах, а потом о себе», - слова Винисиуса приводит портал Goal.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 1 июня. За трофей на поле стадиона «Уэмбли» будут бороться «Реал» и «Боруссия».

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Винисиус провёл 36 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 12 голевых передач на партнёров.

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