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«Реал» сообщил о травме Тчуамени

09 Мая 2024 • 16:44 Комментировать (2)

«Реал» подтвердил информацию о том, что полузащитник Орельен Тчуамени получил повреждение в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии». На официальном сайте «сливочных» сообщается о том, что у 24-летнего футболиста выявили стрессовую травму левой стопы. Сроки восстановления Тчуамени мадридцы не называют.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Тчуамени рискует пропустить финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который пройдёт в первый вечер лета на «Уэмбли».

Напомним, что в среду «Реал» обыграл «Баварию» на своём поле со счётом 2:1. Тчуамени заменили по ходу второго тайма.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени
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Комментарии (2) Все комментарии
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NOBODY
09 Мая 2024 в 16:47
тьфу ты бред какой...стрессовая травма ноги....
Artur_Morgan.95
09 Мая 2024 в 16:54
вообще не такого понятия, есть понятие стрессовый перелом стопы. бывает от накопления микроповреждений от нагрузок, в том числе от бега. то есть для футболистов довольно частое явление. надеюсь быстро восстановится
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