«Реал» сообщил о травме Тчуамени

«Реал» подтвердил информацию о том, что полузащитник Орельен Тчуамени получил повреждение в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии». На официальном сайте «сливочных» сообщается о том, что у 24-летнего футболиста выявили стрессовую травму левой стопы. Сроки восстановления Тчуамени мадридцы не называют.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Тчуамени рискует пропустить финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который пройдёт в первый вечер лета на «Уэмбли».

Напомним, что в среду «Реал» обыграл «Баварию» на своём поле со счётом 2:1. Тчуамени заменили по ходу второго тайма.