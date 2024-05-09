«Реал» опасается, что Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» всерьёз опасается, что опорный полузащитник Орельен Тчуамени может пропустить финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». По информации от The Athletic, в «королевском клубе» пессимистично расценивают возможность участия француза в рашеющей игре Лиги чемпионов.

Вчера Тчуамени был заменён на 69-й минуте матча, но главный тренер Карло Анчелотти не говорил о наличии травмы у полузащитника. Тем не менее, сегодня появилась информация о том, что у француза возникли проблемы со здоровьем.

Тчуамени является основным полузащитником «Реала» в этом сезоне. Француз отметился тремя голами и ассистом в этом розыгрыше Ла Лиги.