Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу»

09 Мая 2024 • 15:04 Комментировать (1)
Гранада
...
Реал Мадрид
1 5.50 X 4.60 2 1.53
11.05 19:30

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал устроить большое давление будущему клубу Килиана Мбаппе, если нападающему не разрешат сыграть на Олимпийских играх.

«Сыграет ли Мбаппе на Олимпийских играх? Я на это надеюсь. В противном случае я обещаю большое давление его так называемому будущему клубу», – сказал Макрон в беседе с RMC Sport.

Напомним, Мбаппе ближайшим летом с большой долей вероятности подпишет контракт с мадридским «Реалом». Килиан покинет «ПСЖ» на правах свободного агента и достанется «сливочным» совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось, что «Реал» против участия Мбаппе на Олимпиаде, ведь форвард и так сыграет на Евро-2024.

👍 0
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Мая
15:35
«Реал» опасается, что Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов 1
15:04
Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» 1
14:43
Беллингем: «Боруссия» Дортмунд заслужила место в финале Лиги чемпионов»
13:55
Спортивный директор «Боруссии» Кель оценил шансы команды в финале против «Реала»
13:47
Начо по-прежнему хочет покинуть «Реал», но игрок не останется в Европе
12:07
Анри: «Винисиус и Мбаппе – лучшие игроки в этом сезоне, Беллингем третий, все трое будут играть за «Реал»
11:45
Дэвис прокомментировал слухи о переходе в «Реал»
11:42
«Гранада» - «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:35
Ферлан Менди: «Не согласен, что с «Баварией» мы провернули самый сумасшедший камбэк»
10:15
Де Лигт: «Винисиус сейчас является лучшим футболистом в мире»
09:44
Дэвис прокомментировал гол в ворота «Реала» и вылет из Лиги чемпионов
08 Мая
11:22
Начо может получить вызов в сборную Испании на Евро-2024
07 Мая
18:30
У «Реала» будет две церемонии награждения за титул Ла Лиги – известна причина 1
12:43
«Реал» запланировал новый раунд переговоров по трансферу хавбека «Ривер Плейта»
11:49
Беллингем и Зидан посоветовали «Реалу» подписать Санчо, Перес уже отреагировал 2
03:58
Беллингем: «Анчелотти нашёл для меня идеальную позицию»
06 Мая
23:07
«Реал» проводит свой второй лучший сезон в Ла Лиге за всю историю
10:15
Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
05 Мая
23:11
Беллингем: «Я бы никогда не стал играть за «Реал», если бы не влюбился в клуб»
15:10
Анчелотти превзошёл Зидана в «Реале» 4
03 Мая
18:44
Анчелотти: «Я очень хочу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГРАНАДА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Artur_Morgan.95
09 Мая 2024 в 16:12
с ума чтоли уже посходили? кто нибудь поставьте на место эту лягушачью выскочку. не пускайте политику в футбол, вы убьете его таким образом. этот чел один раз влез, заставили Мбаппе продлить контракт, в итоге он убил два года карьеры непонятно ради чего. а карьера у футболистов и так недолгая. Хотел бы я посмотреть как он попытается мудрого дедушку Переса обдурить.
«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Беллингем назвал двух лучших футболистов, с которыми играл «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Каменский высказался о вылете «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли Кто из российских игроков продолжает борьбу за Кубок Стэнли? Поздравляем с Днём Победы! Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Мая
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назван самым дорогим клубом мира
15:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» опасается, что Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов 4
15:26 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва готов пойти на сокращение зарплаты ради трансфера в «Барселону»
15:04 · Испания. Ла Лига
Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» 1
14:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о продлении контракта с Кубарси, отступные – 500 млн евро официально
14:43 · Германия. Бундеслига
Беллингем: «Боруссия» Дортмунд заслужила место в финале Лиги чемпионов»
14:20 · Испания. Ла Лига
Хави дал зелёный свет: «Барселона» закрыла первый летний трансфер 1 слухи
13:55 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Боруссии» Кель оценил шансы команды в финале против «Реала»
13:47 · Испания. Ла Лига
Начо по-прежнему хочет покинуть «Реал», но игрок не останется в Европе
13:41 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» не хочет отдавать Симонса в аренду «Барселоне»
12:16 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Хамес может вернуться в Испанию за 3 млн евро - есть 4 варианта
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб
12:07 · Испания. Ла Лига
Анри: «Винисиус и Мбаппе – лучшие игроки в этом сезоне, Беллингем третий, все трое будут играть за «Реал»
11:45 · Германия. Бундеслига
Дэвис прокомментировал слухи о переходе в «Реал»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Нуньес мечтает о трансфере в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем