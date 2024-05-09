Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу»

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал устроить большое давление будущему клубу Килиана Мбаппе, если нападающему не разрешат сыграть на Олимпийских играх.

«Сыграет ли Мбаппе на Олимпийских играх? Я на это надеюсь. В противном случае я обещаю большое давление его так называемому будущему клубу», – сказал Макрон в беседе с RMC Sport.

Напомним, Мбаппе ближайшим летом с большой долей вероятности подпишет контракт с мадридским «Реалом». Килиан покинет «ПСЖ» на правах свободного агента и достанется «сливочным» совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось, что «Реал» против участия Мбаппе на Олимпиаде, ведь форвард и так сыграет на Евро-2024.