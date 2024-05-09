«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с защитником Пау Кубарси. Новое трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2027 года. В нём прописана возможность выкупа Кубарси за 500 миллионов евро.

В январе Кубарси отпраздновал 17-й день рождения. При этом защитник уже успел провести за первую команду «сине-гранатовых» 20 официальных матчей. Результативными действиями Кубарси пока не отмечался.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в понедельник, 13 мая. В этот день команда Хави будет играть против «Реал Сосьедада» на своём поле.