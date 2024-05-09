«Барселона» работает над усилением своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает портал TodoFichajes, каталонский клуб уже закрыл переход в свои ряды полузащитника Гидо Родригеса из «Бетиса».

30-летний Родригес перейдёт в «Барселону» бесплатно как свободный агент, ведь его действующий контракт рассчитан до конца июня. Источник отмечает, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави дал зелёный свет на подписание аргентинца.

Стоит отметить, что Гидо Родригес является чемпионом мира. На мундиале 2022 года полузащитник выступил в одном матче национальной сборной Аргентины.