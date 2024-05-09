Начо по-прежнему хочет покинуть «Реал», но игрок не останется в Европе

Центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес по-прежнему хочет покинуть свою команду по окончании сезона на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, 34-летний испанец не менял планов на будущее.

Если верить источнику, Начо намерен продолжить карьеру в США или Саудовской Аравии. Фернандес точно не останется в Европе, несмотря на последние слухи о возможном переходе в команду из Английской премьер-лиги.

Напомним, Начо 1 июня может выиграть свой шестой в карьере кубок Лиги чемпионов. Для этого «Реалу» необходимо обыграть в финале дортмундскую «Боруссию».