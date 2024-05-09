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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» покупает «кота в мешке»: Мбаппе – не тот игрок, который может выиграть для команды Лигу чемпионов

09 Мая 2024 • 18:30 Комментировать (1)

Килиан Мбаппе вновь не смог выиграть Лигу чемпионов, в полуфинале его «ПСЖ» проиграл «Боруссии». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» призывает спросить с самого француза, почему парижане так и не могут выиграть главный еврокубок.

Мбаппе не использовал свой исторический шанс

Жеребьёвка нынешней Лиги чемпионов создала Килиану Мбаппе идеальные условия, чтобы завоевать «Золотой мяч», о котором он так мечтает. Да, впереди чемпионат Европы, но всё же Лига чемпионов имеет большое значение. «ПСЖ» получил идеальную жеребьёвку, оказавшись в половине сетки, где не было «Реала», «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Баварии». Парижанам надо было пройти кризисную «Барселону» (удалось не без доли везения) и скромного полуфиналиста («Боруссия» и «Атлетико» выглядели более слабыми соперниками изначально). В итоге французы споткнулись на дортмундцах. 

При этом Мбаппе просто провалил решающие стадии. Формально в матче с «Барселоной» в этом сезоне он записал на свой счёт дубль. Вот только один гол забил с пенальти, а второй уже в самой концовке, когда в целом всё было решено. В матчах с «Боруссией» «шмели» просто «съели» Мбаппе.

Мбаппе пропадает в плей-офф 

В целом Мбаппе регулярно пропадает в решающие моменты Лиги чемпионов. В составе «ПСЖ» он не набрал ни одного результативного очка в полуфиналах и финале. То есть ровно в тех матчах, когда лидер должен брать на себя главную роль и обеспечивать команде результат, француз уходит в тень.

Стадия
Игры
Голы с игры
Голы с пенальти
Голевые передачи
1/8 финала 14 9 1 2
1/4 финала 5 3 1 1
1/2 финала 4 0 0 0
Финал 1 0 0 0

Кажется, что француз просто не способен брать на себя ответственность и вытаскивать команду. Мбаппе много забивает в матчах, которые сами по себе не столь важны. У него куча голов на групповой стадии, он результативен в 1/8 и даже ещё на стадии четвертьфиналов. Однако, чем ближе трофей, чем пристальнее взгляды на него, чем больше надежда, тем незаметнее становится нападающий.

Будет ли это проблемой для «Реала»?

Скорее всего, летом Мбаппе переберётся в «Реал». Однако вряд ли мадридцам стоит переживать из-за подобной статистики француза. Дело в том, что француз «теряется» в решающих матчах, когда главная ставка делается именно на него. В конце концов в «Монако», где на молодого форварда не было давления, он прекрасно провёл плей-офф, в том числе забил свой пока единственный гол на стадии полуфиналов.
Кроме того, в сборной Франции Мбаппе на решающих стадиях тоже хорош. Однако в национальной команде он скорее первый среди равных, что, видимо, позволяет сбрасывать с себя груз ответственности.

В «Реале» Мбаппе вовсе не обязательно будет даже первым среди равных. В Мадриде хватает звёзд первой величины, и не факт, что именно француз будет примой. В этой ситуации от него стоит ждать более раскованной игры. Другое дело, что c такой психологией Мбаппе будет сложно выиграть «Золотой мяч». Тот же Винисиус уже успел забить решающий гол в финале Лиги чемпионов, а отличаться в полуфиналах для него обыденность.

Мбаппе – отличный игрок. Просто пока он не доказал, что способен выигрывать для своей команды Лигу чемпионов – то, что делали Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые в решающие моменты брали на себя ответственность.  

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Роман Андреев

 

Рискует ли «Реал», покупая Мбаппе?
Да, очень сильно Нет, Мбаппе топовый игрок
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
09 Мая 2024 в 19:16
ну ЧМ финал последний тащил на себе именно Мбаппе....
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