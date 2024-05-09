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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Золотая бутса» Ла Лиги: Худшие бомбардиры играют в Испании

09 Мая 2024 • 14:00 Комментировать (2)

По завершении сезона лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов вручается награда «Золотая бутса». Лучший среди испанских голеадоров Артём Довбик занимает в этом списке только двенадцатую строчку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список лучших бомбардиров Ла Лиги и раскрывает, почему представителей чемпионата Испании нет среди лучших десяти бомбардиров Европы.  

Куда без Левандовски

35-летний Роберт Левандовски получил изрядную долю критики в текущем сезоне. Поляк проводит свой не самый лучший сезон. 17 забитых мячей для Левандовски – это минимальный порог. Столько же во внутреннем чемпионате за последние десять лет он забивал в «Баварии» в сезоне-2014/2015. Но даже с подобным результатом Роберт занимает третье место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги и 25-ю строчку в борьбе за европейскую «Золотую бутсу».

Аналогичный результат у 28-летнего Александра Сорлота, который лишь раз за карьеру забивал больше – в сезоне-2019/2020 в составе «Трабзонспора» (34 матча, 24 мяча).

На счету у расположившегося на пятой строчке Анте Будимира из «Осасуны» 16 мячей. 32-летний хорват в завершающей стадии своей карьеры решил проявить свои лучшие бомбардирские качества. «Осасуна» скромно идёт в середине турнирной таблицы Ла Лиги, а их лидер атаки Будимир отметился почти половиной из всех забитых мячей (16 из 37).

«Жирона» в лидерах гонки бомбардиров

Один из трёх самых дорогих игроков мирового футбола Джуд Беллингем, чья трансферная стоимость составляет 180 млн евро, отметился 18 забитыми мячами в своём первом сезоне в мадридском «Реале». Очевидно, что до «Золотой бутсы», где лидирует Гарри Кейн с 36 голами, Беллингем не дотянет, но ему всего 20 лет, и подобные шансы выиграть личный трофей у него ещё будут.

«Жирона» стала настоящим открытием сезона. Клуб ведёт борьбу за вторую строчку в Ла Лиге и уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. Впервые в истории. Её лидер атак Артём Довбик записал на свой счёт 20 голов. Удельная стоимость одного гола составила 1,5 млн евро/гол, что подтверждает потенциал роста трансферной стоимости украинского форварда.

В пятёрке топовых чемпионатов (Англия, Германия, Италия, Испания, Франция) Ла Лига стала худшей по количеству мячей своих бомбардиров. В общем списке претендентов на «Золотую бутсу» Довбика опередили даже представители Португалии и Нидерландов, у которых количество забитых мячей при подсчёте очков умножается на 1,5, а не на 2.

Список лучших бомбардиров Ла Лиги

Игрок
Клуб
Кол-во голов
Трансферная стоимость, млн. евро
Артём Довбик «Жирона» 20 30
Джуд Беллингем «Реал» 18 180
Роберт Левандовски «Барселона» 17 15
Александр Сорлот «Вильярреал» 17 15
Анте Будимир «Осасуна» 16 5

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига Жирона Роберт Левандовски Артём Довбик Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Артур Измаилов
09 Мая 2024 в 14:53
Грош цена всем этим голам Кейна 46 мяча у него, 8 с помощю пенки(36 в Бундесе, 8 в ЛЧ) , Бундеслига провалена, ЛЧ профукали.
GlorReala
09 Мая 2024 в 14:05
укажите ещё на каких позициях они играют..))
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