Экс-игрок «Реала» Хамес может вернуться в Испанию за 3 млн евро - есть 4 варианта

Бывший хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне играющий за бразильский «Сан-Паулу», может вернуться в Ла Лигу. Об этом информируют журналисты Todofichajes.

Как сообщается на страницах портала, в подписании колумбийского полузащитника заинтересованы «Вильярреал» и «Мальорка». Ранее также сообщалось об интересе к Хамесу со стороны «Валенсии» и «Севильи».

Родригес очень хочет вернуться в Испанию, чтобы выступать на высоком уровне. «Сан-Паулу» может запросить за его переход порядка трех миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Хамес провел всего две встречи.