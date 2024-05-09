Анри: «Винисиус и Мбаппе – лучшие игроки в этом сезоне, Беллингем третий, все трое будут играть за «Реал»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Тьерри Анри находится в предвкушении того, как будет выглядеть атака «королевского клуба» в следующем сезоне. Напомним, летом «сливочные» должны подписать нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Винисиус и Мбаппе – лучшие игроки в этом сезоне, Беллингем третий, все трое будут играть за «Реал», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

Ранее издание AS сообщало, что Винисиус, Беллингем и Мбаппе входят в тройку главных фаворитов на «Золотой мяч» в нынешнем сезоне. Результаты голосования также во многом будут зависеть от выступлений этих игроков на Копа Америка и чемпионате Европы.