Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анри: «Винисиус и Мбаппе – лучшие игроки в этом сезоне, Беллингем третий, все трое будут играть за «Реал»

09 Мая 2024 • 12:07 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
1 5.50 X 4.60 2 1.53
11.05 19:30

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Тьерри Анри находится в предвкушении того, как будет выглядеть атака «королевского клуба» в следующем сезоне. Напомним, летом «сливочные» должны подписать нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Винисиус и Мбаппе – лучшие игроки в этом сезоне, Беллингем третий, все трое будут играть за «Реал», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

Ранее издание AS сообщало, что Винисиус, Беллингем и Мбаппе входят в тройку главных фаворитов на «Золотой мяч» в нынешнем сезоне. Результаты голосования также во многом будут зависеть от выступлений этих игроков на Копа Америка и чемпионате Европы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Тьерри Анри Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Мая
12:07
Анри: «Винисиус и Мбаппе – лучшие игроки в этом сезоне, Беллингем третий, все трое будут играть за «Реал»
11:45
Дэвис прокомментировал слухи о переходе в «Реал»
11:42
«Гранада» - «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:35
Ферлан Менди: «Не согласен, что с «Баварией» мы провернули самый сумасшедший камбэк»
10:15
Де Лигт: «Винисиус сейчас является лучшим футболистом в мире»
09:44
Дэвис прокомментировал гол в ворота «Реала» и вылет из Лиги чемпионов
08 Мая
11:22
Начо может получить вызов в сборную Испании на Евро-2024
07 Мая
18:30
У «Реала» будет две церемонии награждения за титул Ла Лиги – известна причина 1
12:43
«Реал» запланировал новый раунд переговоров по трансферу хавбека «Ривер Плейта»
11:49
Беллингем и Зидан посоветовали «Реалу» подписать Санчо, Перес уже отреагировал 2
03:58
Беллингем: «Анчелотти нашёл для меня идеальную позицию»
06 Мая
23:07
«Реал» проводит свой второй лучший сезон в Ла Лиге за всю историю
10:15
Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
05 Мая
23:11
Беллингем: «Я бы никогда не стал играть за «Реал», если бы не влюбился в клуб»
15:10
Анчелотти превзошёл Зидана в «Реале» 4
03 Мая
18:44
Анчелотти: «Я очень хочу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГРАНАДА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Беллингем назвал двух лучших футболистов, с которыми играл «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия В «Реале» приняли решение по Эндрику
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Поздравляем с Днём Победы! Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Мая
12:16 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Хамес может вернуться в Испанию за 3 млн евро - есть 4 варианта
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб
12:07 · Испания. Ла Лига
Анри: «Винисиус и Мбаппе – лучшие игроки в этом сезоне, Беллингем третий, все трое будут играть за «Реал»
11:45 · Германия. Бундеслига
Дэвис прокомментировал слухи о переходе в «Реал»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Нуньес мечтает о трансфере в «Барселону»
11:19 · Испания. Ла Лига
Винисиус эмоционально прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов
11:15 · Испания. Ла Лига
Гави вернётся в строй в октябре или ноябре
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Астон Вилла» выбыли из гонки за Нико Уильямсом
10:35 · Германия. Бундеслига
Ферлан Менди: «Не согласен, что с «Баварией» мы провернули самый сумасшедший камбэк»
10:15 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «Винисиус сейчас является лучшим футболистом в мире»
10:00 · Германия. Бундеслига
Рауль после гола «Баварии»: «Эти парни ещё не знают, что натворили»
09:44 · Германия. Бундеслига
Дэвис прокомментировал гол в ворота «Реала» и вылет из Лиги чемпионов
09:12 · Испания. Ла Лига
Ван Нистелрой сравнил форму одного клуба с костюмом Супермена
09:06 · Испания. Ла Лига
Пети дал совет «Барселоне»
08:57 · Испания. Ла Лига
Ван Нистелрой дал совет Мбаппе, как выиграть «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем