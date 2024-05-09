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Винисиус эмоционально прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

09 Мая 2024 • 11:19 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пообщался с журналистами после волевой победы над мюнхенской «Баварией» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» выиграли со счетом 2:1 и пробились в финал турнира.

«Это мадридский «Реал»! Мы всегда верим в себя. Это настоящее волшебство – делать на этом стадионе подобное уже много раз. Мы в очередной раз доказали, что никогда не опускаем руки. «Реал» способен победить при любых обстоятельствах. Я очень рад и горжусь носить форму этого клуба. Играть за «Реал» - это моя мечта», - передает слова бразильца пресс-служба УЕФА.

В финале мадридцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу

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Евро-Футбол.Ру,
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