Винисиус эмоционально прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пообщался с журналистами после волевой победы над мюнхенской «Баварией» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» выиграли со счетом 2:1 и пробились в финал турнира.
«Это мадридский «Реал»! Мы всегда верим в себя. Это настоящее волшебство – делать на этом стадионе подобное уже много раз. Мы в очередной раз доказали, что никогда не опускаем руки. «Реал» способен победить при любых обстоятельствах. Я очень рад и горжусь носить форму этого клуба. Играть за «Реал» - это моя мечта», - передает слова бразильца пресс-служба УЕФА.
В финале мадридцы сыграют с дортмундской «Боруссией».
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