Винисиус эмоционально прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

«Это мадридский «Реал»! Мы всегда верим в себя. Это настоящее волшебство – делать на этом стадионе подобное уже много раз. Мы в очередной раз доказали, что никогда не опускаем руки. «Реал» способен победить при любых обстоятельствах. Я очень рад и горжусь носить форму этого клуба. Играть за «Реал» - это моя мечта», - передает слова бразильца пресс-служба УЕФА.