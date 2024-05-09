Гави вернётся в строй в октябре или ноябре

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави ещё далёк от возвращения на поле. По информации от журналиста Хави Мигеля, испанский хавбек восстановился лишь на 50% и вернётся в строй в октябре или ноябре.

Напомним, Гави травмировал крестообразные связки колена и перенёс операцию в ноябре прошлого года. Футболисту предстоит ещё несколько месяцев проходить курс реабилитации. «Барселона» не форсирует возвращение полузащитника, так как не хочет подвергать его риску рецидива.

19-летний Гави в нынешнем сезоне успел отметиться всего одним голом и результативной передачей в 12 матчах чемпионата Испании.