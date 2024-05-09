Ван Нистелрой сравнил форму одного клуба с костюмом Супермена

Бывший форвард мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой высказался о своих выступлениях за «королевский» клуб.
«В «Реале» чувствуется ДНК клуба. Там максимальный уровень давления и требований. Тот, кто выдержит все это, добьется успеха в Мадриде. Форма «Реала» похожа на костюм Супермена. Поэтому мы и выиграли так много трофеев. Победа – это культура «Реала» и его болельщиков», - передает слова нидерландца AS.
Напомним, что накануне «Реал» победил «Баварию» в ответном поединке ½ финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. В финале турнира мадридцы сыграют с дортмундской «Боруссией».
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