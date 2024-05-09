Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пети дал совет «Барселоне»

09 Мая 2024 • 09:06 Комментировать

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о финансовых проблемах каталонской «Барселоны».

«Я считаю, что «сине-гранатовым» стоит сделать ставку на свою молодежь. У них сейчас финансовые трудности, поэтому нужно обратиться к своей ДНК – академии. Эти парни представляют собой будущее «Барсы». Перспективная молодежь должна составить костяк команды», - передает слова Эммануэля Football Espana.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов УЕФА команда вылетела на стадии ¼ финала, уступив французскому «ПСЖ».

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эммануэль Пети
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Беллингем назвал двух лучших футболистов, с которыми играл «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия В «Реале» приняли решение по Эндрику
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Поздравляем с Днём Победы! Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Мая
10:15 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «Винисиус сейчас является лучшим футболистом в мире»
10:00 · Германия. Бундеслига
Рауль после гола «Баварии»: «Эти парни ещё не знают, что натворили»
09:44 · Германия. Бундеслига
Дэвис прокомментировал гол в ворота «Реала» и вылет из Лиги чемпионов
09:12 · Испания. Ла Лига
Ван Нистелрой сравнил форму одного клуба с костюмом Супермена
09:06 · Испания. Ла Лига
Пети дал совет «Барселоне»
08:57 · Испания. Ла Лига
Ван Нистелрой дал совет Мбаппе, как выиграть «Золотой мяч»
08:05 · Испания. Ла Лига
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу
07:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти выбрал из футболистов «Реала» фаворита на «Золотой мяч»
07:17 · Испания. Ла Лига
Пети назвал звёздного игрока, которому не место в «Барселоне»
08 Мая
22:47 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Реал Сосьедада» заинтересовал «Манчестер Юнайтед» слухи
22:25 · Испания. Ла Лига
​Рамон Кальдерон: «Мбаппе - настоящий Галактико»
18:21 · Испания. Ла Лига
«Контракт» по Месси на салфетке выставлен на аукцион 1
18:10 · Испания. Ла Лига
Не в «Реал»: Десайи посоветовал Мбаппе ехать в Саудовскую Аравию 1
17:17 · Испания. Ла Лига
«Их будет невозможно остановить»: Ван Нистелрой порассуждал о том, как Мбаппе впишется в «Реал»
16:22 · Испания. Ла Лига
В «Севилье» высказались о первом дне стажировки Кержакова
Все новости
Рекомендуем