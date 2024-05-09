Пети дал совет «Барселоне»

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о финансовых проблемах каталонской «Барселоны».
«Я считаю, что «сине-гранатовым» стоит сделать ставку на свою молодежь. У них сейчас финансовые трудности, поэтому нужно обратиться к своей ДНК – академии. Эти парни представляют собой будущее «Барсы». Перспективная молодежь должна составить костяк команды», - передает слова Эммануэля Football Espana.
В нынешнем сезоне «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов УЕФА команда вылетела на стадии ¼ финала, уступив французскому «ПСЖ».
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