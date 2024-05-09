Пети дал совет «Барселоне»

«Я считаю, что «сине-гранатовым» стоит сделать ставку на свою молодежь. У них сейчас финансовые трудности, поэтому нужно обратиться к своей ДНК – академии. Эти парни представляют собой будущее «Барсы». Перспективная молодежь должна составить костяк команды», - передает слова Эммануэля Football Espana.