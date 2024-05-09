Ван Нистелрой дал совет Мбаппе, как выиграть «Золотой мяч»

«Я вижу Мбаппе в мадридском «Реале». Это может произойти в этом году. Килиан является умным футболистом. Уверен, что он хочет сделать новый шаг в своей карьере. Этот парень еще достаточно молод. Мбаппе нужно перейти в «Реал», чтобы получить «Золотой мяч», - передает слова нидерландца AS.