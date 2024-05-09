Ван Нистелрой дал совет Мбаппе, как выиграть «Золотой мяч»

Бывший центрфорвард сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой рассказал о том, что нужно сделать нападающему Килиану Мбаппе для получения «Золотого мяча».
«Я вижу Мбаппе в мадридском «Реале». Это может произойти в этом году. Килиан является умным футболистом. Уверен, что он хочет сделать новый шаг в своей карьере. Этот парень еще достаточно молод. Мбаппе нужно перейти в «Реал», чтобы получить «Золотой мяч», - передает слова нидерландца AS.
Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе присоединится к «королевскому» клубу по окончании текущего сезона. 25-летний француз подпишет контракт на пять лет.
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