Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обратился к президенту клуба Флорентино Пересу после выхода в финал Лиги чемпионов УЕФА.

«Президент Флорентино Перес, благодарю вас, что пригласили меня в такой великий клуб. Это просто невероятно!» - передает слова бразильского форварда инсайдер Фабрицио Романо.

В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов мадридский гранд победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1. В первой встрече была зафиксирована результативная ничья – 2:2.

В финальном поединке престижного турнира «сливочные» померяются силами с дортмундской «Боруссией».