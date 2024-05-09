Анчелотти выбрал из футболистов «Реала» фаворита на «Золотой мяч»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти после выхода в финал Лиги чемпионов назван главного претендента на «Золотой мяч» в этом году.

«Сейчас Винисиус Жуниор, как никогда, близок к получению «Золотого мяча», - передает слова итальянского специалиста аккаунт Madrid Xtra в социальных сетях.

По сумме двух матчей «Реал» одолел мюнхенскую «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале Лиги чемпионов. В финальном поединке «сливочные» сыграют против дортмундской «Боруссии».

Винисиус в этом сезоне провел 36 матчей за «Реал». Бразильский форвард забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.