Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

После выхода мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов было названо имя главного фаворита на «Золотой мяч» в этом году.

Как информирует Cope, первое место в списке претендентов на престижную награду занимает бразильский форвард «королевского» клуба Винисиус Жуниор. Нападающего считают основным фаворитом после успеха «Реала» в противостоянии с мюнхенской «Баварией».

Ранее в прессе сообщалось, что самые большие шансы на приз имеет одноклубник Винисиуса – полузащитник Джуд Беллингем.

«Реал» одолел «Баварию» по сумме двух матчей (2:2, 2:1) и сыграет в финале Лиги чемпионов. Противостоять мадридской команде будет дортмундская «Боруссия».

Винисиус двумя словами отреагировал на чемпионство «Реала»