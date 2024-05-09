Пети назвал звёздного игрока, которому не место в «Барселоне»

Экс-футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказал мнение о будущем хавбека каталонской «Барселоны» Френки де Йонга.
«Френки должен покинуть «Барсу». Он играет там уже четыре-пять лет и не принес особой пользы. Де Йонг хороший футболист, однако он не подходит этому клубу. Ему лучше попробовать свои силы в какой-то английской команде», - передает слова Эммануэля Football Espana.
Напомним, что 26-летний нидерландец защищает цвета «сине-гранатовых» с лета 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2025/2026.
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