Пети назвал звёздного игрока, которому не место в «Барселоне»

«Френки должен покинуть «Барсу». Он играет там уже четыре-пять лет и не принес особой пользы. Де Йонг хороший футболист, однако он не подходит этому клубу. Ему лучше попробовать свои силы в какой-то английской команде», - передает слова Эммануэля Football Espana.