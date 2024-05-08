​Рамон Кальдерон: «Мбаппе - настоящий Галактико»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон уже давно предвкушает появление Килиана Мбаппе в испанском клубе. Не изменил он своё мнение и сейчас, после того, как Мбаппе в очередной раз остался без победы в Лиге чемпионов - его «ПСЖ» накануне вылетел после поражения от «Боруссии».

- Он настоящий Галактико! Но я думаю, что каждого игрока «Реала» можно так называть. И нынешних тоже. Но Мбаппе - особенный. Даже несмотря на не очень удачные матчи против Дортмунда. Он напоминает мне Роналдо, очень мощный, очень опасный, и для «Реала» он станет серьёзным усилением, - цитирует слова Кальдерона BBC Sport.