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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Контракт» по Месси на салфетке выставлен на аукцион

08 Мая 2024 • 18:21 Комментировать

В 2000 году «Барселона» не была уверена в целесообразности привлечения в академию Лионеля Месси. Однако агент Орасио Гаджиоли сказал тогда директору каталонского клуба Карлесу Решаку, что он будет предлагать талантливого игрока другим клубам, и что Месси может оказаться в академии «Реала». Представитель «Барселоны» не хотел допустить потери перспективного игрока, но в то же время у него не было времени на оформление полноценного документа. Тогда Решак взял салфетку и написал на ней обязательство клуба подписать Месси при сохранении тех финансовых условий, о которых стороны договорились.

Теперь, как сообщает портал Goal, агент Гаджиоли выставил салфетку на аукцион. Торги начались с суммы в 220 тысяч фунтов. Ожидается, что финальная сумма превысит 300 тысяч и может даже дойти до полумиллиона.

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