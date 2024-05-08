Не в «Реал»: Десайи посоветовал Мбаппе ехать в Саудовскую Аравию

Известный в прошлом футболист Марсель Десайи удивил всех своим советом звёздному нападающему Килиану Мбаппе. Ожидается, что ближайшим летом Мбаппе перейдёт в «Реал».

«Я не уверен, что «Реал» - идеальное место для Мбаппе. Там слева играет Винисиус, плюс есть талантливые игроки, как Беллингем. Там Мбаппе не будет безоговорочным лидером, а это то, чего он хочет.

Если говорить о бизнесе, я бы на его месте отравился на год в Саудовскую Аравию и заработал 350 миллионов евро. А спустя год он мог бы вернуться в Европу. Ему будет всего 26. Но не думаю, что меня услышат», - сказал Десайи beIN Sports .