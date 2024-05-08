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Не в «Реал»: Десайи посоветовал Мбаппе ехать в Саудовскую Аравию

08 Мая 2024 • 18:10 Комментировать (1)

Известный в прошлом футболист Марсель Десайи удивил всех своим советом звёздному нападающему Килиану Мбаппе. Ожидается, что ближайшим летом Мбаппе перейдёт в «Реал».

«Я не уверен, что «Реал» - идеальное место для Мбаппе. Там слева играет Винисиус, плюс есть талантливые игроки, как Беллингем. Там Мбаппе не будет безоговорочным лидером, а это то, чего он хочет.

Если говорить о бизнесе, я бы на его месте отравился на год в Саудовскую Аравию и заработал 350 миллионов евро. А спустя год он мог бы вернуться в Европу. Ему будет всего 26. Но не думаю, что меня услышат», - сказал Десайи beIN Sports .

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марсель Десайи Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
08 Мая 2024 в 18:24
тогда встречный вопрос: что толку от него в ПСЖ где он главная звезда? оба матча с немцами отыграл позорно. да и барсу прошли только благодаря удалению. мало ли кто где хочет быть главной звездой, для есть тренер который должен ставить на место. может ему как раз будет лучше среди обилия других звезд, как как раз в Реале.
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