Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Их будет невозможно остановить»: Ван Нистелрой порассуждал о том, как Мбаппе впишется в «Реал»

08 Мая 2024 • 17:17 Комментировать

Бывший игрок «Реала» Руд ван Нистелрой высказался на тему вероятного трансфера нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Килиан – очень умный футболист и парень. Я уверен, он думает, что для улучшения карьеры и возможности выиграть «Золотой мяч» ему следует играть за «Реал».

Беллингем и Мбаппе? Конечно, они совместимы. «Девятка» будет меняться, потому что Анчелотти даёт игрокам много свободы в атаке, как мы видим в этом году. Иногда там будет Мбаппе, иногда там будет Винисиус, а иногда даже Родриго. Этот скоростной трезубец, за которым расположится Мбаппе, будет невозможно остановить. С ними «Реал» может ознаменовать эпоху», - сказал ван Нистелрой AS.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Руд Ван Нистелрой Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча В «Реале» приняли решение по Эндрику «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал»
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов
Спортивные новости
Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
17:17 · Испания. Ла Лига
«Их будет невозможно остановить»: Ван Нистелрой порассуждал о том, как Мбаппе впишется в «Реал»
16:22 · Испания. Ла Лига
В «Севилье» высказались о первом дне стажировки Кержакова
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Гринвуда
12:16 · Германия. Бундеслига
Тухель – о Кроосе: «Его невозможно перехвалить»
12:06 · Испания. Ла Лига
Известно будущее 41-летнего Браво в «Бетисе»
11:22 · Испания. Ла Лига
Начо может получить вызов в сборную Испании на Евро-2024
11:03 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» возник конфликт из-за звезды «Манчестер Сити»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Реала» может перейти в клуб из Лондона
10:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставила Рафинью на трансфер, саудовские клубы готовы заплатить 80 миллионов евро 1
10:19 · Англия. Премьер-лига
Субименди готов покинуть «Реал Сосьедад» летом, у игрока есть варианты в Ла Лиге и в АПЛ 1
10:13 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – главный кандидат «Барселоны» на замену Левандовски, но есть и запасной вариант из АПЛ 1
10:03 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру 1
08:19 · Испания. Ла Лига
Касильяс рассказал, как мама шокировала его новостью о «Реале»
07:29 · Испания. Ла Лига
Анри высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
07:23 · Испания. Ла Лига
Карвахаль дал ценный совет молодёжи «Реала»
Все новости
Рекомендуем