«Их будет невозможно остановить»: Ван Нистелрой порассуждал о том, как Мбаппе впишется в «Реал»

Бывший игрок «Реала» Руд ван Нистелрой высказался на тему вероятного трансфера нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Килиан – очень умный футболист и парень. Я уверен, он думает, что для улучшения карьеры и возможности выиграть «Золотой мяч» ему следует играть за «Реал».

Беллингем и Мбаппе? Конечно, они совместимы. «Девятка» будет меняться, потому что Анчелотти даёт игрокам много свободы в атаке, как мы видим в этом году. Иногда там будет Мбаппе, иногда там будет Винисиус, а иногда даже Родриго. Этот скоростной трезубец, за которым расположится Мбаппе, будет невозможно остановить. С ними «Реал» может ознаменовать эпоху», - сказал ван Нистелрой AS.