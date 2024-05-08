В «Севилье» высказались о первом дне стажировки Кержакова

Альваро Рамирес, который в «Севилье» является директором по связям со СМИ, дал комментарий по поводу начала стажировки Александра Кержакова.

По словам Рамиреса, у Кержакова после выступлений за «Севилью» в 2006-2008 годах сложились хорошие отношения со спортивным директором клуба Виктором Ортой.

«Кержаков посетил последнюю игру «Севильи», был на стадионе, также несколько дней находился в нашем городе. Сегодня команда вернулась к тренировкам, и Кержаков будет смотреть на работу футболистов и тренерского штаба команды в рамках своего первого дня стажировки», - цитирует Рамиреса Sport24.

«Севилья» сейчас располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч Ла Лиги команда проведёт в субботу, 11 мая, - против «Вильярреала» на поле соперника.