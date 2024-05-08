Известно будущее 41-летнего Браво в «Бетисе»

Опытный чилийский голкипер Клаудио Браво покинет севильский «Бетис» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, 41-летний вратарь уйдет из испанского клуба на правах свободного агента. Пока неизвестно, где Клаудио хотел бы продолжить свою карьеру.

В нынешнем сезоне Браво принял участие в девяти поединках, в которых пропустил семь мячей и два раза отстоял на ноль.

В текущем розыгрыше Ла Лиги «Бетис» сражается за попадание в еврокубки. После 34 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице.