Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Известно будущее 41-летнего Браво в «Бетисе»

08 Мая 2024 • 12:06 Комментировать

Опытный чилийский голкипер Клаудио Браво покинет севильский «Бетис» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, 41-летний вратарь уйдет из испанского клуба на правах свободного агента. Пока неизвестно, где Клаудио хотел бы продолжить свою карьеру.

В нынешнем сезоне Браво принял участие в девяти поединках, в которых пропустил семь мячей и два раза отстоял на ноль.

В текущем розыгрыше Ла Лиги «Бетис» сражается за попадание в еврокубки. После 34 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Клаудио Браво
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Зидан дал ответ по работе в «Баварии» «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Плющев высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков высказался о перестройке в ЦСКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
12:16 · Германия. Бундеслига
Тухель – о Кроосе: «Его невозможно перехвалить»
12:06 · Испания. Ла Лига
Известно будущее 41-летнего Браво в «Бетисе»
11:22 · Испания. Ла Лига
Начо может получить вызов в сборную Испании на Евро-2024
11:03 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» возник конфликт из-за звезды «Манчестер Сити»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Реала» может перейти в клуб из Лондона
10:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставила Рафинью на трансфер, саудовские клубы готовы заплатить 80 миллионов евро 1
10:19 · Англия. Премьер-лига
Субименди готов покинуть «Реал Сосьедад» летом, у игрока есть варианты в Ла Лиге и в АПЛ 1
10:13 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – главный кандидат «Барселоны» на замену Левандовски, но есть и запасной вариант из АПЛ 1
10:03 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру 1
08:19 · Испания. Ла Лига
Касильяс рассказал, как мама шокировала его новостью о «Реале»
07:29 · Испания. Ла Лига
Анри высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
07:23 · Испания. Ла Лига
Карвахаль дал ценный совет молодёжи «Реала»
05:12 · Испания. Ла Лига
​Луис Суарес забил свой 500-й клубный гол
07 Мая
23:54 · Испания. Ла Лига
Клуб Ла Лиги ведёт переговоры с «Барселоной» по Фати 2 слухи
23:48 · Испания. Ла Лига
Раскрыты финансовые условия из контракта Левандовски
Все новости
Рекомендуем