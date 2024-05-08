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Начо может получить вызов в сборную Испании на Евро-2024

08 Мая 2024 • 11:22 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
11.05 19:30

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес может принять участие в ближайшем чемпионате Европы, который состоится в Германии. По информации от Relevo, главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте всерьёз присматривается к центральному защитнику в преддверии турнира.

Напомним, Начо в последний раз вызывался в сборную Испании в 2023 году на матчи Лиги наций. При этом Фернандес не попал в заявку на чемпионат мира в Катаре, когда «красной фурией» руководил Луис Энрике.

У 34-летнего капитана мадридского «Реала» по окончании сезона истекает контракт, но не исключено, что футболист подпишет новое соглашение и останется на «Сантьяго Бернабеу».

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