Левандовски и ещё 4 игрока попали в чёрный список «Барселоны»

Каталонская «Барселона» собирается расстаться с рядом футболистов в летнее трансферное окно. Об этом рассказывается на страницах портала Todofichajes.

Возглавляют список «на выход» нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Френки де Йонг. Руководство «сине-гранатовых» хочет избавиться от этих игроков, поскольку у них самая высокая зарплата в команде. Также каталонцы готовы рассмотреть предложения по защитникам Рональду Араухо и Жюлю Кунде. Дополнил шорт-лист на продажу бразильский форвард Витор Роке.

В текущем сезоне Ла Лиги «Барселона» занимает третье место, отставая от идущей второй «Жироны» на одно очко.