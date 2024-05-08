Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски и ещё 4 игрока попали в чёрный список «Барселоны»

08 Мая 2024 • 10:48 Комментировать

Каталонская «Барселона» собирается расстаться с рядом футболистов в летнее трансферное окно. Об этом рассказывается на страницах портала Todofichajes.

Возглавляют список «на выход» нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Френки де Йонг. Руководство «сине-гранатовых» хочет избавиться от этих игроков, поскольку у них самая высокая зарплата в команде. Также каталонцы готовы рассмотреть предложения по защитникам Рональду Араухо и Жюлю Кунде. Дополнил шорт-лист на продажу бразильский форвард Витор Роке.

В текущем сезоне Ла Лиги «Барселона» занимает третье место, отставая от идущей второй «Жироны» на одно очко.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 3
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Френки де Йонг Рональд Араухо Жюль Кунде Витор Роке трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Анчелотти попросил игрока остаться в «Реале» - названо имя В «Реале» приняли решение по Эндрику Беллингем вошёл в историю «Реала»
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Плющев высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
11:22 · Испания. Ла Лига
Начо может получить вызов в сборную Испании на Евро-2024
11:03 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» возник конфликт из-за звезды «Манчестер Сити»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Реала» может перейти в клуб из Лондона
10:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставила Рафинью на трансфер, саудовские клубы готовы заплатить 80 миллионов евро 1
10:19 · Англия. Премьер-лига
Субименди готов покинуть «Реал Сосьедад» летом, у игрока есть варианты в Ла Лиге и в АПЛ 1
10:13 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – главный кандидат «Барселоны» на замену Левандовски, но есть и запасной вариант из АПЛ 1
10:03 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру 1
08:19 · Испания. Ла Лига
Касильяс рассказал, как мама шокировала его новостью о «Реале»
07:29 · Испания. Ла Лига
Анри высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
07:23 · Испания. Ла Лига
Карвахаль дал ценный совет молодёжи «Реала»
05:12 · Испания. Ла Лига
​Луис Суарес забил свой 500-й клубный гол
07 Мая
23:54 · Испания. Ла Лига
Клуб Ла Лиги ведёт переговоры с «Барселоной» по Фати 2 слухи
23:48 · Испания. Ла Лига
Раскрыты финансовые условия из контракта Левандовски
23:36 · Англия. Премьер-лига
Сотрудникам «Манчестер Юнайтед» объявили решение по Гринвуду 3
23:35 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» следит за защитником сборной Кабо-Верде
Все новости
Рекомендуем