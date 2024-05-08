«Барселона» выставила Рафинью на трансфер, саудовские клубы готовы заплатить 80 миллионов евро

Каталонская «Барселона» будет готова расстаться со своим вингером Рафиньей Диасом ближайшим летом. Если верить журналисту Хоакиму Пьере, «сине-гранатовые» уже выставили футболиста на трансфер.

Источник также сообщает, что клубы из Саудовской Аравии будут готовы заплатить за Рафинью требуемые 80 миллионов евро компенсации. Сам футболист не хочет покидать «Барселону», но его могут вынудить уйти.

27-летний Рафинья в этом розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив 5 голов и 9 результативных передач. Также бывший игрок «Лидса» отметился 3 голами и 2 ассистами в Лиге чемпионов.