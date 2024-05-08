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Чемпионат Испании. Ла Лига

Касильяс рассказал, как мама шокировала его новостью о «Реале»

08 Мая 2024 • 08:19 Комментировать

Экс-вратарь национальной сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поведал историю о старте своей карьеры в «королевском» клубе.

«Я был в классе, когда мама сообщила мне, что я должен лететь с «Реалом» в Норвегию на поединок Лиги чемпионов. Из сидящего в классе паренька, я стал человеком, который будет сидеть за одним столом с Раулем, Морьентесом и Зеедорфом», - передает слова Касильяса аккаунт Madrid Xtra.

Напомним, что Икер защищал цвета «королевского» клуба с 1999 по 2015 год. В общей сложности вратарь провел 725 матчей за «сливочных», в которых пропустил 751 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Икер Касильяс
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