Касильяс рассказал, как мама шокировала его новостью о «Реале»

«Я был в классе, когда мама сообщила мне, что я должен лететь с «Реалом» в Норвегию на поединок Лиги чемпионов. Из сидящего в классе паренька, я стал человеком, который будет сидеть за одним столом с Раулем, Морьентесом и Зеедорфом», - передает слова Касильяса аккаунт Madrid Xtra.