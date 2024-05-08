Анри высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

Экс-нападающий национальной сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри дал комментарий по поводу будущего звездного соотечественника Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Все мы знаем, что Килиан уходит», - передает слова Тьерри аккаунт Madrid Xtra в социальных сетях.

В прессе неоднократно сообщалось, что Мбаппе сменит «ПСЖ» на мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. 25-летний нападающий должен подписать с испанский грандом долгосрочное трудовое соглашение.

За «ПСЖ» нападающий выступает с 2017 года. Трансферная стоимость Килиана оценивается в 180 миллионов евро.