Карвахаль дал ценный совет молодёжи «Реала»

Опытный защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал, что необходимо молодому футболисту для успеха в «королевском» клубе.
«Самое главное – это проявить терпение. Непросто быть запасным на протяжении нескольких сезонов, получая мало игрового времени. Однако почти все через это проходят. Этот процесс нужно воспринимать как обучение. После того, как появится больше возможностей, вы уже будете к этому подготовлены», - передает слова футболиста AS.
Напомним, что Карвахаль – воспитанник академии мадридского клуба. За первую команду «сливочных» защитник играет с 2013 года.
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