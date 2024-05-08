Карвахаль дал ценный совет молодёжи «Реала»

«Самое главное – это проявить терпение. Непросто быть запасным на протяжении нескольких сезонов, получая мало игрового времени. Однако почти все через это проходят. Этот процесс нужно воспринимать как обучение. После того, как появится больше возможностей, вы уже будете к этому подготовлены», - передает слова футболиста AS.