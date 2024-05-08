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​Луис Суарес забил свой 500-й клубный гол

08 Мая 2024 • 05:12 Комментировать

Легендарный уругвайский нападающий Луис Суарес забил свой 500-й гол на клубном уровне, это случилось в футболке «Интер Майами». Наибольшее количество голов он забил в футболке «Барселоны» - целых 198 в период с 2014 по 2020 год.

Лучшим сезоном в «Барселоне» для Луиса Суареса стал 2015/2016 - он забил 53 гола, из которых 40 в испанском чемпионате. В том сезоне Луис Суарес стал лучшим бомбардиром чемпионата.

На втором месте в этом топе «Ливерпуль», но там он забил относительно мало в сравнении с «Барсой» - 98 голов за три года, с 2011 по 2014.

Также в Европе Луис Суарес выступал за мадридский «Атлетико», амстердамский «Аякс», а ещё «Гронинген».


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Сегодня, 08 Мая
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