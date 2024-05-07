По завершению сезона 2023/2024 нападающий Ансу Фати вернётся в «Барселону» после истечения срока аренды в «Брайтоне». 21-летний футболист не входит в планы каталонского клуба на следующий сезон. «Сине-гранатовые» готовы продать Фати, однако предложений нет, поэтому придётся рассматривать другие варианты.

Как сообщает TodoFichajes, арендовать Фати может «Севилья». Андалузский клуб уже ведёт переговоры с «Барселоной». Пока непонятно, будет ли в потенциальной сделке прописана опция выкупа.

В 28 матчах сезона 2023/2024 Ансу Фати забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.