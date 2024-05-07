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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыты финансовые условия из контракта Левандовски

07 Мая 2024 • 23:48 Комментировать

Журналист Сике Родригес в программе El Bar на Cadena SER раскрыл информацию об условиях контракта звёздного нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски.

По словам Родригеса, за следующий, третий сезон в «Барселоне», Левандовски заработает 32 миллиона евро (до уплаты налогов). Если поляк останется и на четвёртый сезон, то получит за него 26 миллионов евро.

Отмечается, что в трудовом договоре 35-летнего Левандовски есть пункт, за счёт которого «Барселона» может расторгнуть с ним контракт при проведении в третьем сезоне меньше 55% матчей. Проведённый матч засчитывается тогда, когда игрок вышел в старте или провёл на поле не менее 45 минут.

В соглашении Левандовски прописаны бонусы: от 600 тысяч евро за победу в Ла Лиге до 2 миллионов евро за выигрыш требла.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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