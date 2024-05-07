«Атлетико» следит за защитником сборной Кабо-Верде

Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении игрока обороны сборной Кабо-Верде. Об этом информирует L’Equipe.

По данным источника, наставник испанской команды Диего Симеоне хотел бы видеть в составе своей команды Логана Косту из «Тулузы». Кроме того, за 23-летним футболистом наблюдают представители « Вильярреала ».

Также он интересен и английским командам. «Ноттингем Форест» и « Фулхэм » уже направляли запросы, а еще один клуб, выступающий в еврокубках, собирается это сделать.

Примечательно, что трансфер Косты может стать рекордным для «Тулузы», рассчитывающей выручить свыше 20 млн евро.