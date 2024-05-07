Васкес выбрал клуб на следующий сезон

Защитник «Реала» Лукас Васкес в последние недели показывал высокий уровень игры. Это повлияло на его будущее – если раньше казалось, что Васкес покинет мадридский клуб летом, то теперь игрок максимально близок к продлению контракта.

Как стало известно TodoFichajes, 32-летний Васкес подпишет новый контракт, который будет рассчитан до середины 2025 года. Условия в трудовом договоре останутся такими же, какие есть сейчас.

В сезоне 2023/2024 Лукас Васкес провёл в различных соревнованиях 34 официальных матча, в которых записал на свой счёт два гола и шесть голевых передач на партнёров.