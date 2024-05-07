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Ямаль не покинет «Барселону»

07 Мая 2024 • 19:03 Комментировать

Талантливый вингер Ламин Ямаль не покинет «Барселону», несмотря на потенциальные астрономические предложения по трансферу. Об этом в социальных сетях написал журналист Экрем Конур.

Расставаться с 16-летним Ямалем в ближайшее летнее трансферное окно «сине-гранатовые» не планируют. В столь юном возрасте вингер уже успел провести 47 официальных матчей за первую команду «Барселоны». В них вингер записал на свой счёт шесть голов и девять голевых передач на партнёров.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Ламина Ямаля в 75 миллионов евро.

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