У «Реала» будет две церемонии награждения за титул Ла Лиги – известна причина

«Реал» досрочно, за четыре тура до финиша сезона, стал чемпионом Испании. Представители Королевской испанской футбольной федерации хотели наградить «сливочных» уже на ближайшем матче против «Гранады». Впрочем, мадридцы отказались от такого варианта, поскольку «Гранада» в наступающем туре может вылететь из топ-дивизиона. В «Реале» сочли церемонию своего награждения в такой ситуации на чужом стадионе неуместной.

Как сообщает Marca, у «Реала» будет две церемонии награждения. Первая пройдёт на клубной базе в воскресенье, а вторую клуб устроит на матче против «Алавеса» 14 мая.