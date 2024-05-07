Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Реала» будет две церемонии награждения за титул Ла Лиги – известна причина

07 Мая 2024 • 18:30 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
11.05 19:30

«Реал» досрочно, за четыре тура до финиша сезона, стал чемпионом Испании. Представители Королевской испанской футбольной федерации хотели наградить «сливочных» уже на ближайшем матче против «Гранады». Впрочем, мадридцы отказались от такого варианта, поскольку «Гранада» в наступающем туре может вылететь из топ-дивизиона. В «Реале» сочли церемонию своего награждения в такой ситуации на чужом стадионе неуместной.

Как сообщает Marca, у «Реала» будет две церемонии награждения. Первая пройдёт на клубной базе в воскресенье, а вторую клуб устроит на матче против «Алавеса» 14 мая.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид

Новости по матчу

Сегодня, 07 Мая
18:30
У «Реала» будет две церемонии награждения за титул Ла Лиги – известна причина
12:43
«Реал» запланировал новый раунд переговоров по трансферу хавбека «Ривер Плейта»
11:49
Беллингем и Зидан посоветовали «Реалу» подписать Санчо, Перес уже отреагировал
03:58
Беллингем: «Анчелотти нашёл для меня идеальную позицию»
06 Мая
10:15
Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
05 Мая
23:11
Беллингем: «Я бы никогда не стал играть за «Реал», если бы не влюбился в клуб»
15:10
Анчелотти превзошёл Зидана в «Реале» 4
03 Мая
18:44
Анчелотти: «Я очень хочу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГРАНАДА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги Беллингем вошёл в историю «Реала»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Канарейкин: «Сборные Беларуси и Казахстана – это не команды уровня сборной России» Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
19:03 · Испания. Ла Лига
Ямаль не покинет «Барселону»
18:30 · Испания. Ла Лига
У «Реала» будет две церемонии награждения за титул Ла Лиги – известна причина
18:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может продать Кунде топ-клубу при одном условии 1
16:37 · Англия. Премьер-лига
Президент «Хетафе» раскрыл позицию «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду
15:39 · Испания. Ла Лига
Карвахаль высказался насчёт будущего Крооса, Модрича и Начо
15:34 · Испания. Ла Лига
Кроос склоняется к завершению карьеры после Евро-2024 слухи
15:31 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Винисиус – один из лучших игроков в мире»
15:26 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Анчелотти и его тренерский штаб – главная причина успеха «Реала»
15:21 · Германия. Бундеслига
Карвахаль ответил, нервничает ли «Реал» перед ответным матчем с «Баварией»
15:16 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Я очень горд, что сыграл так много матчей за «Реал»
15:16 · Испания. Ла Лига
Назван игровой номер Мбаппе в «Реале»
15:10 · Германия. Бундеслига
Анчелотти высказался об эпизоде с участием Кейна и Беллингема
15:00 · Германия. Бундеслига
Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича
14:56 · Германия. Бундеслига
Анчелотти – о времени в «Баварии»: «Когда клуб не поддерживает тебя, нужно уходить»
14:52 · Германия. Бундеслига
Куртуа или Лунин? Анчелотти ответил, кто сыграет против «Баварии»
Все новости
Рекомендуем