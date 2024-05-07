«Барселона» может продать Кунде топ-клубу при одном условии

Защитник Жюль Кунде может сменить «Барселону» на другой клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Mundo Deportivo, каталонский клуб будет готов продать француза при поступлении привлекательного предложения.

В то же время отмечается, что сам 25-летний Кунде хочет остаться в «Барселоне». Интерес к футболисту проявляет целый ряд топ-клубов – «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер» и «Ньюкасл».

Жюль Кунде перебрался в «Барселону» летом 2022 года. С тех пор защитник провёл 84 официальных матча, в которых забил три гола и отдал десять голевых передач на партнёров.