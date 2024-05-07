Карвахаль высказался насчёт будущего Крооса, Модрича и Начо

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался насчёт будущего трёх партнёров по команде. Речь идёт о полузащитниках Тони Кроосе и Луке Модриче, а также о центральном защитнике Начо Фернандесе. Напомним, у всех трёх перечисленных игроков по окончании сезона истекает срок действия контракта.

«Матч против «Баварии» станет последней домашней игрой в Лиге чемпионов для Крооса, Модрича и Начо? Сложно знать ситуацию, в которых находятся эти игроки. Сейчас мы сфокусированы на концовке сезона и хотим наслаждаться каждым матчем. Я надеюсь, что завтрашний матч не станет прощальной домашней игрой Лиги чемпионов для некоторых одноклубников. Но если это действительно будет так, я надеюсь, что это будет отличная ночь», – сказал Карвахаль на пресс-конференции в преддверии ответного полуфинала Лиги чемпионов.