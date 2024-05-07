Будущее полузащитника Тони Крооса остаётся неопределённым. Действующий контракт 34-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан до конца июня, и немец до сих пор не ответил на предложение о продлении трудового соглашения ещё на год.

Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на источники в Германии, в настоящий момент Кроос склоняется к варианту с завершением карьеры после чемпионата Европы – 2024. Футболист уже обсудил этот вариант с близкими.

Отмечается, что Тони Кроос не хочет мешать спортивному развитию «Реала», поэтому сомневается в продлении контракта. Варианты с менее требовательными командами и лигами Тони не привлекают.